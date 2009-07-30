Схеффер проведе останній робочий день в кріслі генсека НАТО

Діючий генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер проведе сьогодні свій останній робочий день в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

На початку цього тижня Схеффер залишив госпіталь, де йому була зроблена операція з видалення тромба. Формально повноваження Схеффера закінчуються 31 липня. Новий генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен почне працювати 3 серпня.

Эхо Москвы