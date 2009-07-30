Схеффер проведе останній робочий день в кріслі генсека НАТО
08:22, 30 липня 2009Світ
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Повноваження закінчуються 31 липня
Діючий генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер проведе сьогодні свій останній робочий день в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.
На початку цього тижня Схеффер залишив госпіталь, де йому була зроблена операція з видалення тромба. Формально повноваження Схеффера закінчуються 31 липня. Новий генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен почне працювати 3 серпня.
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