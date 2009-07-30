Комуністи втрачають більшість у молдавському парламенті

Правляча Партія комуністів Молдови лідирує на парламентських виборах, але опозиційні партії сумарно здобувають у парламенті більшість голосів.

Про це повідомив сьогодні РІА «Новости» член молдавського Центрального виборчого комітету Валентин ВІЗАНТ.

"Після підрахунку 97% бюлетенів для голосування комуністи набирають 45,1% голосів або 48 місць, Ліберально-демократична партія - 16,34% (17 місць), Ліберальна партія - 14,4% (15 місць), Демократична партія - 12,5% (13 місць) і альянс "Наша Молдова" - 7,4% (вісім місць)", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, для обрання парламентом Президента країни необхідно 61 голос із 101.

Дострокові парламентські вибори в Молдові пройшли 29 липня і були призначені саме тому, що обраний 5 квітня цього року парламент, в якому більшість мали комуністи, так і не зміг обрати Президента.