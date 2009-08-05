У Японії стався землетрус магнітудою 6,5 балів

У південній частині Японії стався землетрус з магнітудою 6,5 балів.

Як повідомляє «Лента.ру» з посиланням на «Франс Прес», епіцентр підземних поштовхів, за даними Метеорологічної служби Японії, знаходився поблизу групи островів Міяко, розташованих у Тихому океані біля Окінави.

Даних про жертви і руйнування, спричинені землетрусом, поки не надходило. Небезпеки виникнення цунамі не було.

Японія розташована в одній з найбільш сейсмоактивних зон у світі. На цю країну на рік припадає близько 20% усіх реєстрованих землетрусів з магнітудою вище від 6 балів.