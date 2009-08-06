Туреччина пустить "Південний потік" через свою частину Чорного моря

Туреччина дасть дозвіл на будівництво газопроводу "Південний потік" (South Stream) в своїх територіальних водах. Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на заступника голови апарату уряду Росії Юрія Ушакова.

Раніше стверджувалося, що "Південний потік" дозволить зменшити залежність РФ від країн, через які здійснюється транзит палива до Європи, - зокрема, від України і Туреччини. Передбачалося, що газопровід безпосередньо постачатиме газ з Росії до Болгарії і далі до країн Південно-Східної і Центральної Європи.

Згоду було дано за місяць до візиту прем`єр-міністра Росії Володимира Путіна до Туреччини. За словами Ушакова, в рамках візиту планується підписати ряд угод про співпрацю в газовій, нафтовій сферах, а також у галузі атомної енергетики.