США повернуть борги ООН
09:21, 06 серпня 2009Світ
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$2,2 млрд підуть на підтримку миротворчих місій
США виділять ООН $2,2 млрд. для підтримки миротворчих місій, передає Reuters. Про це повідомила представник Вашингтона при ООН Сьюзен РАЙС.
«США мають можливість повернути всі борги з 2005 року і виконати зобов`язання за 2009 рік”, - сказала вона.
Ален Ле РОЙ, глава миротворчих операцій ООН, привітав рішення США. «Це рішення надзвичайно важливе і, певна річ, воно відрізняється від політики США минулих років», - сказав він.
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