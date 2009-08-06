США повернуть борги ООН

США виділять ООН $2,2 млрд. для підтримки миротворчих місій, передає Reuters. Про це повідомила представник Вашингтона при ООН Сьюзен РАЙС.

«США мають можливість повернути всі борги з 2005 року і виконати зобов`язання за 2009 рік”, - сказала вона.

Ален Ле РОЙ, глава миротворчих операцій ООН, привітав рішення США. «Це рішення надзвичайно важливе і, певна річ, воно відрізняється від політики США минулих років», - сказав він.