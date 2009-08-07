Грузія оприлюднила звіт про війну з Росією

Уряд Грузії, напередодні роковин початку серпневої війни минулого року, представила «Звіт у зв`язку з повномасштабною агресією РФ, здійсненої проти Грузії» повідомляє ІА "Новини-Грузія".

«Російська агресія почалася не в серпні минулого року, а набагато раніше», - такими словами відкрив презентацію віце-прем`єр, держміністр Грузії з питань реінтеграції Темур Якобашвілі.

Презентація книги, виданої англійською та грузинською мовами, відбулась у присутності представників дипкорпусу, неурядових організацій, представників різних релігійних конфесій і проходила на фоні фотовиставки про перебіг війни.

Книга складається з дев`яти розділів і супроводжує компакт-диском з відео- і аудіоматеріалами, зокрема – з раніше таємними документами, серед яких, – записи перехоплених телефонних розмов російських військових і карти.

«Серпнева війна переконала всіх, що Грузія мала конфлікт з Росією, а не з Абхазією і Південною Осетією. Сепаратизм був зброєю в руках Росії проти державності Грузії», - заявив держміністр, зазначивши, що «в книзі відображена вся правда про війну».

Представник уряду наголосив, що «влада Грузії завжди мала мирний план, і сьогодні вважає, що деокупація і реінтеграція територій Грузії можлива тільки мирним шляхом».

Якобашвілі зазначив, що з наближенням річниці війни з боку Росії знову чути заяви, які дають підстави для неспокою.

«Але сьогодні інший час, на території Грузії перебувають спостерігачі ЄС і Грузія знаходиться в центрі уваги світової дипломатії», - заявив він.