Над Атлантикою утворився тропічний шторм "Білл"

Другий за час цьогорічного сезону ураганів тропічний шторм "Білл" утворився над Атлантичним океаном.

Таким чином, за одну добу над Атлантикою утворилося одразу два шторми, передає ІТАР-ТАСС.

Раніше в суботу вчені повідомили про перший цього сезону ураганів - шторм "Ана". Зараз його епіцентр знаходиться за 1168 км на південний схід від Підвітряних островів. "Ана" рухається на захід зі швидкістю 27,2 км за годину. Швидкість вітру шторму становить 64 кілометри за годину. У зв’язку з його наближенням уже оголошено штормове попередження на декількох островах у цій частині Атлантичного океану. За прогнозами вчених, "Ана" може загрожувати Пуерто-Ріко і Віргінським островам.

Тим часом "Білл" зараз за 1312 км на північний захід від Кабо-Верде і рухається в західному напрямку. Швидкість вітру цього шторму становить 64 км на годину.