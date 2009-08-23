Лісові пожежі підійшли впритул до столиці Греції

Італія і Франція направили свої вертольоти й літаки до Греції для участі в гасінні лісових пожеж. Очікується, що вони будуть доставлені в країну сьогодні протягом дня, передає Associated Press. Тим часом пожежні ледь стримуют бурхливий вогонь, який впритул наблизився до північної околиці Афін. Тисячі людей мусять залишити свої домівки, про людські жертви поки що не повідомляється, додає РосБізнесКонсалтинг.

"Ситуація трагічна. Пожежі вийшли з-під контролю в багатьох областях", - заявив місцевий губернатор Яніс Сгурос, додавши, що у околицях Афін пожежа знищила близько 12 тис. гектарів лісу.

У префектурі Східна Аттіка оголошено надзвичайне становище. Влада евакуювала дві дитячі лікарні та дитячий табір.

Пожежі - часте явище в Греції. Їх поширенню сприяє суха спека і вітер. Найсильніші пожежі вирували в країні в 2007 р., тоді загинули більше 70 людей.