Уряд Польщі скорочує 10% держслужбовців

Уряд Польщі підготував пакет поправок до законодавства, які дозволять скорочувати державних службовців під час економічної кризи, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на журнал Wprost.

За даними видання, йдеться про скорочення не менше 10% держапарату. Канцелярія голови уряду Польщі розіслала документи на узгодження по відповідних міністерствах.

Звільнення не торкнуться суддів, працівників прокуратури і правоохоронних органів.

Скорочення пройдуть в міністерствах, державних агентствах і регіональних органах влади. Необхідність скорочень викликана підготовкою бюджету на 2010 рік. Звільнення можуть початися вже восени.