У Туреччині перебудовують православний храм у мечеть

03:37, 27 серпня 2009
Світ
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За 200 років будівля була і храмом, і мечеттю

Влада Туреччини має намір перетворити на мечеть православний храм святого Димитрія, збудований в першій половині XIX століття в передмістях міста Силіврі неподалік Стамбула, біля храму вже почали зводити високий мінарет, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на турецьку газету "Milliyet".

Архітектор і професор Академії мистецтв у Стамбулі Октай Екинчи виступив з різкою критикою рішення влади і назвав його "некомпетентним з наукового погляду і неетичним".

Храм збудували в 1831 році православні греки, нащадків яких після Першої світової війни виселили з передмістя Силіврі, а їх будинки зайняли мусульмани, які прибули з Греції. Поки будувалася нова мечеть вони певний час використовували для богослужінь храм, прибудувавши до нього дерев`яний мінарет.

Використовуючи цей історичний факт, влада здійснює роботи з "консервації мечеті", не згадуючи про те, що раніше це був православний храм. Цей факт викликав протести не тільки архітекторів і мистецтвознавців, а й православної громадськості.

За даними Константинопольського Патріархату, в Силіврі на початку XX століття було два православних храми, проте більшість історичних документів про їх діяльність були загублені або знищені після виселення греків.

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