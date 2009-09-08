У Берліні відкрили меморіал загиблим солдатам бундесверу

У Німеччині відкрили меморіал трьом тисячам німецьких солдатів, які загинули на службі з моменту створення бундесверу в 1955 році. Про це 8 вересня повідомляє AFP.

Пам`ятник встановлено на території міністерства оборони в Берліні. На монументі написано: "На згадку про солдатів бундесверу, які загинули за мир, справедливість і свободу". Сам пам`ятник є залізобетонною конструкцією, всередині якої розташована "кімната мовчання" з вінками і поминальними свічками.

Президент Німеччини Хорст Келер на церемонії відкриття пам`ятника наголосив: "Ми розуміємо, що у минулому смерть солдатів часто використовувалася для пропаганди, особливо в Німеччині". Заперечуючи проти такого трактування, президент заявив: "Це місце для скорботи". Проте противники пам`ятника стверджують, що цей жест свідчить про відродження в країні войовничих настроїв.

Лента.ру