Ющенко висловив співчуття Президентові Туреччини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття Президентові Турецької Республіки Абдуллаху ГЮЛЮ з приводу загибелі людей внаслідок повеней та злив.

«В Україні з глибоким сумом сприйняли звістку про події в провінціях Стамбул та Текірдаг, де внаслідок злив та повеней загинули і зазнали поранення десятки турецьких громадян», – йдеться у телеграмі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Розділяючи горе, якого завдала стихія, В.ЮЩЕНКО просить передати від імені народу України та від себе особисто глибокі співчуття родинам і близьким загиблих, а також побажання скорішого одужання всім потерпілим.

«Хочу запевнити Вас, пане Президенте, що Україна готова протягнути руку допомоги дружній Туреччині у ліквідації наслідків природного лиха», – підкреслив глава держави.

Як повідомлялося, повінь у Стамбулі та провінції Текірдаг забрала життя більш як 30 осіб, є зниклі без вісті і завдано великих матеріальних збитків.