У центральній Італії стався землетрус магнітудою 4,6.

Як передає радіо “Свобода”, за попередніми даними, жертв і руйнувань немає, проте в місті Мачерата - центрі регіону Марке, де був розташований епіцентр - виникла паніка.

Як повідомлялося, у квітні в сусідньому регіоні Абруццо жертвами землетрусу стали близько 300 чоловік, десятки тисяч людей залишилися без притулку.