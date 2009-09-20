У центральній Італії стався землетрус
10:42, 20 вересня 2009Світ
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Виникла паніка
У центральній Італії стався землетрус магнітудою 4,6.
Як передає радіо “Свобода”, за попередніми даними, жертв і руйнувань немає, проте в місті Мачерата - центрі регіону Марке, де був розташований епіцентр - виникла паніка.
Як повідомлялося, у квітні в сусідньому регіоні Абруццо жертвами землетрусу стали близько 300 чоловік, десятки тисяч людей залишилися без притулку.
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