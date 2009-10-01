Саакашвілі попередив Медведєва і Путіна про кримінальну відповідальність

Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що зміст доповіді комісії Євросоюзу про війну в Південній Осетії дає достатні підстави для кримінального переслідування керівників Росії, "які скоїли злочини перед людством", повідомляє 1 жовтня Trend News з посиланням на заяву Саакашвілі на зустрічі з жителями Тбілісі.

Саакашвілі також вважає доповідь "великою дипломатичною перемогою Грузії". "Ми одержали документ, який вперше в історії міжнародних відносин визнав скоєння злочину проти людства країною, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, членом Великої вісімки", - заявив грузинський президент.

"Комісія сказала ще більше правди, ніж я міг собі уявити", - цитує слова Саакашвілі ІА "Новини-Грузія". На думку президента Грузії, доповідь комісії ЄС довела правоту Грузії і спростувала всі аргументи Росії щодо військової операції в серпні 2008 року.

У доповіді комісії, оприлюдненій 30 вересня, стверджується, що саме Грузія почала бойові дії, проте також сказано, що відповідальність несуть усі сторони конфлікту, тобто, крім Грузії, Росія і Південна Осетія. Визнання Росією незалежності Абхазії і Південної Осетії члени комісії в доповіді назвали незаконним.

Крім того, в доповіді Росія звинувачується в непропорційному застосуванні сили - твердження, з яким раніше не погодився заступник начальника Генштабу РФ Анатолій Ноговіцин. У надмірному застосуванні сили на початку конфлікту в доповіді звинувачується і Грузія, яка також визнала ці висновки комісії помилковими зауважує Лента.ру.