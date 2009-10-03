Президент Польщі обіцяє ратифікувати Лісабонський договір

Президент Польщі Лех Качинський ратифікує Лісабонський договір про реформування діяльності ЄС, якщо договір дістане схвалення на референдумі в Ірландії, заявив у суботу керівник канцелярії глави Польщі Владислав Стасяк.

Ірландці в п`ятницю повторно голосували на референдумі щодо Лісабонського договору про реформування діяльності Європейського Союзу. У червні 2008 року на аналогічному референдумі більшість населення Ірландії (53,4%) проголосували проти нового установчого документа про діяльність ЄС.

"Важко наразі назвати конкретний день (коли Лех Качинський підпише Лісабонський договір). Напевно, це буде зроблено без зволікань. З усією певністю, це не буде кілька місяців. Не думаю, щоб ішлося також про тижні", - сказав Стасяк.

Хоча парламент Польщі ратифікував документ, польський президент досі не підписав його, оскільки чекає результатів повторного референдуму в Ірландії.

Попередній підрахунок голосів жителів Ірландії повторного референдуму щодо Лісабонського договору, показує, що голоси, віддані "за" мають солідний відрив, повідомило Associated Press з посиланням на голову МЗС Ірландії Майкла Мартіна.

Лісабонський договір (Treaty of Lisbon) був підписаний лідерами країн Євросоюзу в Португалії в грудні 2007 року. Він передбачає ряд інституційних реформ Євросоюзу, включаючи введення посад президента і міністра закордонних справ ЄС. Проте для того, щоб договір вступив в силу, необхідне схвалення документа всіма державами ЄС. Ірландія - єдина країна Євросоюзу, де новий договір мав пройти через схвалення на всенародному референдумі. В інших державах його ратифікували парламенти.

РІА "Новости"