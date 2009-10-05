Майбутній віце-канцлер Німеччини за прийняття України до ЄС

Зовнішню політику Німеччини, згідно з Основним законом, визначає федеральний канцлер, проте за її проведення відповідає саме голова МЗС. Тому в Україні нині з особливою увагою стежать за тим, хто у ФРН посяде місце міністра закордонних справ. У Києві будуть раді, якщо підтвердяться повідомлення про те, що керівником німецького МЗС, а заразом і віце-канцлером стане Гідо Вестервелле (Guido Westerwelle).

У ФРН, зазвичай, лідер партії, що перемогла, стає федеральним канцлером - цю посаду збереже за собою Ангела Меркель (Angela Merkel). А голова партії - "молодшого" партнера в коаліції одержує посаду віце-канцлера і міністерський портфель, частіше за все - голови МЗС.

Переговори про формування нового уряду офіційно почнуться 5 жовтня. Але багато вже нині свідчить про те, що лідер Вільної демократичної партії Гідо Вестервелле не буде змінювати традиції і сам очолить міністерство закордонних справ.

Тим же доводом Вестервелле скористався і на прес-конференції в Берліні, коли говорив про перспективи прийняття до ЄС України. Голова ВДП лише похвалив обізнаність української журналістки, яка поставила питання, за уважне ставлення до передвиборної програми лібералів.

У 77-сторінковому документі два абзаци ліберали справді присвятили розширенню ЄС. Вони, зокрема, виступають за прийняття в Євросоюз Хорватії, а також Норвегії, Ісландії і Швейцарії, якщо ці країни того побажають.

Що стосується Туреччини, то ліберали вважають, що найближчими роками її вступ в ЄС неможливий, але повністю не виключають членства країни в європейській організації, якщо Анкара продовжить реформи і не порушуватиме критерії для країн-кандидатів.

У середньо- і довгостроковій перспективі ліберали підтримують прийняття до Європейського Союзу балканських держав. Те саме - в довгостроковій перспективі - стосується і України. Решта країн СНД у програмі СВДП в цьому контексті не згадуються.

Інші німецькі партії в своїх передвиборних програмах подібної перспективи Україні не обіцяли, тож ВДП стала в цьому сенсі першопрохідницею – тим більше, що процитований пасаж з`явився в документі ще до виборів в Європарламент, які пройшли в червні 2009 року.

Не варто плутати перспективу на прийняття з "обіцянкою прийняти Україну до ЄС в певні терміни або з наданням їй в недалекому майбутньому статусу країни-кандидата на вступ", - заявив Deutsche Welle депутат Європарламенту від ВДП Александр Ламбсдорф (Alexander Graf Lambsdorff).