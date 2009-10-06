Україна готова бути посередником у російсько-грузинському діалозі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм ЛАВРОВИМ у Харкові заявив т.в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ, коментуючи на прохання журналістів заяву грузинського МЗС про можливу роль України як посередника у врегулюванні конфлікту між РФ та Грузією.

«Ми готові докласти будь-яких зусиль, щоб відновити стосунки між Росією та Грузією», - заявив В.ХАНДОГІЙ.

Разом із тим він зауважив, що українське зовнішньополітичне відомство не отримувало від грузинських колег жодних заяв відповідного змісту.

«Якщо наші зусилля будуть потрібні, і буде такий інтерес у Росії та Грузії, ми будемо готові розглянути таке звернення, поки що ми не маємо офіційного звернення з боку Грузії», - сказав В.ХАНДОГІЙ.

У свою чергу, С.ЛАВРОВ «скептично» поставився до подібних заяв грузинського МЗС. «Я скептично ставлюсь до намагань через пресу надіслати такого роду сигнали, це говорить про те, що розрахунок робиться на публічне сприйняття», - сказав він.

«З Російською Федерацією Грузія розірвала відносини з власної ініціативи», - резюмував С.ЛАВРОВ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 5 жовтня, міністр закордонних справ Грузії Грігол ВАШАДЗЕ заявив, що Тбілісі не проти посередництва на переговорах між Грузією і Росією, якщо РФ буде готова до конструктивного діалогу.

Згідно із заявою глави зовнішньополітичного відомства, Грузія вітає можливість виконання Україною ролі посередника, якщо Росія коли-небудь буде готова конструктивно говорити зі своїм сусідом.