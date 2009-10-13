Прем'єр Великої Британії витратив на прибиральниць 12 тисяч фунтів

Прем`єр-міністр Великої Британії Гордон БРАУН поверне в бюджет більш як 12 тисяч фунтів стерлінгів, витрачених на послуги прибиральниці, повідомила канцелярія британського прем`єра.

Як передає РІА «Новости», сьогодні, коли парламент країни вперше зібрався на засідання після літньої перерви, всі депутати Палати громад отримали результати незалежного аудиту депутатських витрат, що розпочався ще влітку.

Скандал з невиправданими витратами депутатів нижньої палати британського парламенту виник після того як газета Daily Telegraph опублікувала в травні невелику статтю про те, що британський прем`єр Г.БРАУН сплатив за рахунок бюджету послуги прибиральниці. Після цього була серія публікацій, у якій розкривалось, на що йшли гроші платників податків. Депутати купували за рахунок бюджету корм для собак і будиночки для качок, ремонтували будинки собі й своїм рідним - витрачали гроші на те, що немає жодного стосунку до їхньої професійної діяльності.

Газета протягом шести тижнів щодня публікувала все нові викривальні матеріали. В результаті в країні вибухнула масштабна політична криза.

Більшість депутатів погодилася надати повну інформацію про свої витрати і повернути частину коштів у бюджет. Проте, після того як Г.БРАУН оголосив про початок реформи системи відшкодування витрат і необхідність зробити її прозорішою, Палата громад залучила незалежних аудиторів на чолі з колишнім держслужбовцем сером Томасом ЛЕГГОМ.

Результати аудиту Т.ЛЕГГ розіслав депутатам, повідомивши кожного про те, на скільки були перевищені ліміти розумного і скільки необхідно буде повернути в бюджет.

Як повідомляє телерадіокорпорація ВВС, відшкодувати витрачені кошти повинен буде і лідер "третьої" за популярність партії ліберал-демократів Нік КЛЕГГ - йому рекомендовано повернути в бюджет 910 фунтів стерлінгів з 3,9 тисячі, витрачених на облаштування саду з 2006 по 2009 рік.

На думку аудиторів, на витрати депутатів повинен встановлений ліміт - тисяча фунтів на рік на облаштування саду і не більше двох тисяч на послуги прибиральниць.

Лідеру опозиційної Консервативної партії Девіду КЕМЕРОНУ, який раніше вже повернув 218 фунтів стерлінгів, витрачених на часткове погашення іпотеки, рекомендовано надати аудиторам додаткову інформацію про свої витрати на придбання житла.