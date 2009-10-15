У Москві виставили на аукціон орден УНР часів Симона Петлюри

Орден Української народної республіки (УНР) періоду громадянської війни «Орден лицарів Залізного хреста армії Української народної республіки» часів Симона Петлюри буде виставлено 14 листопада на восьмі торги «Octava», які відбудуться в московському готелі «Marriott Royal Aurora».

Про це УНІАН повідомили організатори – Аукціонний дім «Знакъ».

Орден УНР буде представлено в розділі «Нагороди білого руху і еміграції». Він вважається дуже рідкісною нагородою - цей раритет ніколи раніше не виставлявся на жодному російському аукціоні. На «Знаку», проте, продається вже вдруге. Перший орден було продано в травні 2008 р. за 1 млн. руб. (близько 34 тис. дол.).

Топ-лотом як розділу «Ордена», так і всього аукціону, є комплект ордена Святого Андрія Первозванного. Це вища, найрідкісніша і найдорожча нагорода імператорської Росії. Вперше представлена у вигляді повного набору на російських аукціонах, вона має стартову ціну в 30 млн. руб. (близько 1 млн. дол.).

Всього буде виставлено 407 лотів.

Подивитися лоти можна буде на передаукціонній виставці, яка відкриється 26 жовтня і триватиме до 13 листопада в офісі компанії, а 14 листопада з 9.00 до 11.30 огляд колекції буде організовано в готелі "Marriott Royal Aurora", де о 12.00 буде проведено аукціон.