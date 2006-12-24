Католики готуються зустріти Різдво

В ніч з 24-го на 25 грудня католики всього світу зустрічають Різдво.

На знаменитих пляжах Ріо-де-Жанейро вперше відбуваються різдвяні паради. Різдво тут зустрічають танцями і піснями. Спеціальні виступи готували 350 представників різних танцювальних шкіл.

У Мексиці гримлять барвисті салюти. Там відзначили знамениту Ніч редисок. За традицією, яка зародилася ще в середині XIX століття, фермери влаштували виставку різдвяних скульптур, зроблених винятково з редиски.

В Бельгії спеціально до Різдва зварили сто сортів міцного пива. Ця країна славиться подібною різдвяною традицією. Вона бере початок в XIX столітті. В середньому бельгійці витрачають на різдвяний стіл від 15 до 25 євро. А на придбання подарунків бельгійці готові віддати до 400 євро.

Головним різдвяним частуванням на столі у фінів традиційно є окіст. Ця традиція прийшла до Фінляндії з Швеції в другій половині 18 століття і довго була своєрідним привілеєм знаті. Лише наприкінці 19-го - початку 20 століття ялинка і окіст стали доступні всім громадянам і поступово перетворилися на звичні атрибути Різдва. А ось серед напоїв на Різдво фіни віддають перевагу червоному вину.

На кожному німецькому столі цього вечора будуть знамениті не тільки в Німеччині, а й за її межами різдвяні кекси - Weihnachtstollen. Різдвяні кекси виготовляють в Німеччині багато фірм, але центром традиційного Weihnachtstollen вважається Дрезден. Там ці овальні кекси з товстим шаром цукрової пудри, що символізують оповите в пелюшки немовля Ісуса, з`явилися понад 500 роки тому.

У Польщі без ангела справжнього свята просто не може бути. У більшості регіонів Польщі саме ангел приносить подарунки під ялинку.

Традиція ставити і наряджати ялинку прийшла до Польщі з Німеччини. У польських домівках такий звичай з`явився в першій половині 19 століття. Проте в більшості селянських сімей він укорінився лише через 100 років.

Традиційна вечеря в слов’янський Святвечір - один з найважливіших елементів різдвяних свят. Цього вечора, 24 грудня, на святковому столі мають бути 12 страв - по кількості апостолів. Готують борщ, рибу, гриби, капусту, традиційну пісну їжу. У селах люди досі намагаються, щоб на столі з`явилося все, що росте в полі: це має гарантувати урожай наступного року.