У США помер ”хрещений батько” музики соул (фото)

Джеймс Браун (James Brown), американський співак, якого назвали "хрещеним батьком соулу", помер у лікарні в Атланті у віці 73 років. Напередодні його госпіталізували з тяжкою пневмонією. Проте, як повідомляє агентство Associated Press, офіційна причина смерті ще не названа.

Автор численних хітів - "Out of Sight" "(Get Up I Feel Like Being а) Sex Machine", "I Got You (I Feel Good)" і "Say It Out Loud - I`m Black and I`m Proud" - Браун вплинув на декілька поколінь музикантів - від Майкла Джексона і Прінса до Міка Джаггера і Девіда Боуї. Він був знаменитий не тільки характерною манерою виконання, але і особливим способом танцю на сцені.

