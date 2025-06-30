Пробний період в EVE Frontier триває з 27 червня до 7 липня.

CCP Games запустила безкоштовний пробний період для своєї експериментальної MMO EVE Frontier. З 27 червня до 7 липня будь-хто охочий може зареєструватися на офіційному сайті та завантажити клієнт, щоб оцінити один із найнезвичайніших проєктів студії.

На відміну від класичної EVE, тут гравець опиняється в постапокаліптичній версії галактики, де цивілізацію зруйновано, а гравці намагаються вижити і побудувати все заново.

Бої проходять у реальному часі, керування схоже на RTS без паузи. Ви контролюєте один корабель, переміщаєтеся системами, збираєте ресурси, створюєте колонії і стикаєтеся з іншими гравцями.

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Головна особливість Frontier - серверний моддинг, де можна впроваджувати свої модифікації просто в онлайні. Гравці вже зробили PvP-матчмейкінг, стратегічні міні-ігри та квестові ланцюжки.

Модифікації працюють за жорсткими правилами, які прописані через блокчейн, щоб ніхто не увімкнув собі безсмертя або нескінченні кредити.

Хоча гра використовує блокчейн, вона не продає NFT і не будує економіку навколо криптовалюти. Це радше технологічна основа для модерації та підтримки нестандартних сценаріїв. Розробники називають Frontier "найбільш мінливою грою" в ранньому доступі. Попереду безліч вайпів, переробка інтерфейсу і нові механіки.

Раніше ми розповідали, що розробники EVE Online збирають кров гравців, щоб написати нею поему на телячій шкірі. Над оформленням книжки працюватимуть майстри Ватикану та Британської монархії.

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