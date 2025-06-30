Обмеження для суден із понад 1000 пасажирами на борту набудуть чинності з 2026 року.

Чимало туристів люблять круїзи за те, що вони дають змогу за одну поїздку побачити безліч чудових місць із гарантованим номером для ночівлі та без зайвих транспортних витрат. Однак для багатьох популярних міст, особливо в Європі, круїзні лайнери стали справжнім кошмаром – щодня тисячі їхніх пасажирів наповнюють історичні центри в денний час, при цьому не залишаючи там багато грошей. Не кажучи вже про те, що викиди від гігантських морських суден не найкращим чином впливають на екологію і здоров'я городян.

Тепер список борців із круїзними лайнерами поповнив популярний курорт Французької Рив'єри і батьківщина найбільшого у світі кінофестивалю – Канни. Як пише Associated Press, місцева міська рада запровадила "жорстке регулювання" для круїзних суден, забороняючи будь-яким суднам, які перевозять більше ніж 1000 осіб, заходити в гавань Канн з наступного року.

У такий спосіб місто долучилося до зростаючої глобальної реакції на надмірний туризм, яку ще більше посилили обурення через весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес у Венеції цими вихідними, протести з водяними пістолетами в Іспанії та несподіваний страйк у Луврі.

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"Менш численні, менш великі, менш забруднюючі та більш естетичні", – така мета міськради Канн, яка підтримала введення нових обмежень для круїзних суден у своїх портах з 1 січня 2026 року.

З наступного року в порт допустять тільки судна з менш ніж 1000 пасажирами, водночас на день висаджуватимуть не більше ніж 6000 пасажирів. Очікується, що більші судна пересаджуватимуть пасажирів на дрібніші судна для входу в Канни.

"Канни стали популярним місцем призначення круїзних суден із реальними економічними вигодами. Йдеться не про заборону круїзних суден, а про регулювання, організацію, встановлення правил їхньої навігації", – заявив мер Девід Ліснар.

Своєю чергою круїзні оператори пронозовано назвали такі обмеження згубними для напрямків і пасажирів.

Де ще в Європі обмежено в'їзд круїзним лайнерам

Як повідомляв УНІАН, раніше різко обмежити кількість круїзних суден вирішила й інша перлина Французької Рив'єри – Ніцца. Як пояснив мер міста, таким чином він хоче позбутися "дешевих" туристів, які, "нічого не купують, а тільки розкидають сміття".

Також рік тому стало відомо, що в'їзд круїзним лайнерам обмежать і два мегапопулярні грецькі острови – Санторіні та Міконос. При цьому круїзним туристам, яким все ж дозволять заїжджати на ці острови, доведеться платити додатково по 20 євро.

Тим часом Барселона, яку називали "найзабрудненішим портом Європи", заборонила круїзним лайнерам заходити в центр міста ще з осені 2023 року. Аналогічним чином вчинила і нідерландська столиця Амстердам.

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