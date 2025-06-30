У співробітництві з Україною існують певні бюрократичні перешкоди, які Німеччина прагне усунути.

До Україна прибула делегація німецької оборонної промисловості. В Німеччині прагнуть допомогти Україні самостійно швидше більше виробляти озброєння. Як передає кореспондент УНІАН, про це Федеральний міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль сказав у Києві на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Вадефуль запевнив, що Німеччина займає дуже тверду позицію на підтримку України. Міністр відвідав у Солом'янському районі Києва місце зруйнованого житлового будинку внаслідок російської повітряної атаки.

"Атаки Путіна є систематичними. Вони відповідають холодному розрахунку. Він хоче зламати волю України до спротиву. Не можна допустити, щоби безневинні діти і жінки вмирали від цих атак. Воля України триматися справляє на мене величезне враження. Україна заслужила будь-яку підтримку з боку Німеччини", - наголосив Вадефуль.

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Глава МЗС Німеччини відзначив, що його країна хоче продовжувати зміцнювати українську систему протиповітряної оборони.

"Ми домовилися про те, щоби посилити співпрацю в оборонній промисловості, створювати нові спільні підприємства, щоби Україна сама швидше і самостійно більше виробляла озброєння", - повідомив Вадефуль.

У цьому зв'язку, як додав німецький міністр, сьогодні в перше до України прибула делегація з оборонної промисловості. Міністр сказав:

"Наша співпраця в оборонній промисловості – це козир. Вона є логічним продовженням нашого постачання матеріалів і техніки, і це є для нас обопільною вигодою".

Також у Вадефуля запитали, чим саме німецькі підприємства, які представлені у делегації оборонної промисловості, мають намір займатися в Україні.

"Я думаю, що ми переходимо в нову фазу співробітництва і і що ми хочемо більшої активної діяльності німецьких підприємств. Для цього є готовність, але потрібно подолати певні бюрократичні перешкоди у співробітництві, і тому, я взяв представників німецької оборонної промисловості для того, щоби обговорити ці теми", - сказав міністр.

Вадефуль висловлює сподівання, що президент України Володимир Зеленський підтримає цю рішучість.

Допомога Україні від Німеччини

Як повідомляв УНІАН, Німеччина планує додатково виділити 1,9 млрд євро на підтримку України у цьому році, зокрема на виробництво української далекобійної зброї. Загалом, цього року допомога Німеччини на підтримку України зросте з 7 млрд євро до близько 9 млрд євро.

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