24 людини згоріли у супермаркеті на Філіппінах

У супермаркеті міста Ормок на Філіппінах сталася велика пожежа, в результаті якої загинули, щонайменше, 24 людини і 15 дістали поранення. Займання сталося у понеділок в одному із залів магазина, де нелегально продавалися новорічні феєрверки, передає АР.

Як заявив начальник місцевої поліцейської дільниці Елісо Дела ПАЗ, піротехнічний відділ розташований біля виходу з магазина, тому відразу після початку пожежі багато відвідувачів і продавці опинилися в пастці. Пожежа миттєво охопила одноповерхову будівлю.

Людям, які були біля виходу, вдалося покинути приміщення, а тим, хто опинився у вогненному капкані, довелося шукати укриття в убиральнях магазина. Пізніше саме там були знайдені обгорілі останки 23 чоловік. Ще один відвідувач помер у лікарні минулої ночі від одержаних ран.

Урядовець також відзначив, що у магазину не було відповідної ліцензії для продажу піротехнічних виробів, і поліція неодноразово проводила рейди в місцевих торгових центрах з ліквідації незаконних точок з продажу феєрверків, щоб уникнути небажаних наслідків.