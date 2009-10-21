Англієць викинувся з 17-го поверху будинку ООН у Відні

Британський співробітник віденського представництва ООН покінчив у вівторок життя самогубством, кинувшись з 17-го поверху будинку Віденського міжнародного центру, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на газету "Кроненцайтунг".

47-річний співробітник Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань кинувся вниз і через 40 метрів вільного падіння впав на дах іншого будинку.

Розслідування обставин загадкової загибелі Тімоті Ейч "триває повним ходом", пише газета, зазначаючи, що "ніякого передсмертного послання він не залишив".