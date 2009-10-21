Англієць викинувся з 17-го поверху будинку ООН у Відні
23:15, 21 жовтня 2009Світ
1164 0
Триває розслідування
Британський співробітник віденського представництва ООН покінчив у вівторок життя самогубством, кинувшись з 17-го поверху будинку Віденського міжнародного центру, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на газету "Кроненцайтунг".
47-річний співробітник Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань кинувся вниз і через 40 метрів вільного падіння впав на дах іншого будинку.
Розслідування обставин загадкової загибелі Тімоті Ейч "триває повним ходом", пише газета, зазначаючи, що "ніякого передсмертного послання він не залишив".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter