Forbes назвав 10 країн, де пенсіонерам жити добре

Список з 10 країн, куди найкраще переїздити пенсіонерам, щоб спокійно і легко провести там залишок своїх днів, опублікувала в четвер газета "Труд" з посиланням на американський журнал Forbes.

Основними критеріями відбору кращих місць для людей похилого віку дослідники журналу вибрали безпеку, якість медичного обслуговування, зручні правила розпорядження своїм майном і фінансами, сприятливий клімат і відсутність проблем з візами або отриманням громадянства. Також було взято до уваги багату культуру.

У результаті, ідеальними державами для пенсіонерів виявилися Австрія, Таїланд, Італія, Австралія, Панама, Франція, Малайзія й Іспанія. До цього списку також потрапили Ірландія і Канада - хоча це не найтепліші країни, зате тут найкращі системи у світі із захисту пенсіонерів.

Проте дослідники відзначають, що кожна країна, яка потрапила до рейтингу, разом з перевагами, має й деякі недоліки, здатні змусити пенсіонерів замислитися про доцільність переїзду за кордон.

Так, наприклад, Австрія, яка посідає перше місце в рейтингу, відрізняється "найвищою якістю життя у світі і висококласним медобслуговуванням", але пенсіонерові-іноземцеві навряд чи вдасться задушевно поговорити з місцевими жителями, оскільки всі вони дуже стримані у своїх емоціях.

У Таїланді на пенсіонерів чекає "краще співвідношення якості й цін на охорону здоров`я і житло на будь-який смак", а неприємні сюрпризи може піднести дуже непередбачувана політика.

Трійку лідерів замикає Італія, яка порадує людей похилого віку смачною їжею, стародавніми руїнами, товариськими людьми й однією з кращих систем охорони здоров`я у світі. Проте за всіх переваг цієї південної країни, тут пенсіонерам доведеться зіткнутися з багатьма бюрократичними бар`єрами.

У Панамі, з її гарним кліматом, низькими податками, якісними приватними лікарнями, доларовою економікою й високим рівнем безпеки, немолоді іноземці просто можуть зіткнутися з корупцією.

Ірландія готова надати "бонуси" для літніх людей, низькі податки і порадує красивою природою, замість труднощів, які можуть виникнути у зв`язку з економічним спадом.

Приголомшливу природу й міста вищої якості з найнижчими цінами на житло пропонує Австралія. Але для багатьох людей похилого віку багатогодинний переліт до Мельбурна або Аделаїди видасться дуже стомливим.

У Франції пенсіонери насолодяться старістю завдяки розвиненій міській культурі, кращій кухні у світі й високому рівню охорони здоров`я. Проте тут, як і в Італії, багатьох пенсіонерів підстерігає бюрократична тяганина.

Малайзія, що є "міксом" китайської й ісламської культури, може видатися привабливою для літніх людей через "азіатську податкову оазу", порадує низькими цінами і прекрасними пляжами. Тут літнім людям, з іншого боку, доведеться зіткнутися з расовою напруженістю і поганою інфраструктурою.

Темпераментна Іспанія, яка має багату історичну спадщину, може захопити коридою і запальним фламенко, а також досягненнями сучасних майстрів мистецтва. Проте дослідникам Forbes видалося, що пенсіонерам тут буде важко звикнути до надто довгої сієсти.

Замикає десятку кращих країн для безхмарної старості Канада. Її міста виграшні за співвідношенням ціни і якості, місцеві жителі співчутливо ставляться до проблем пенсіонерів. Канада вирізняється гарним рівнем охорони здоров`я, але тут суворий клімат, який може багатьом видатися занадто холодним.