Росія активізує підтримку російської мови і культури за кордоном

22:07, 26 грудня 2006
Світ
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Це стане одним з пріоритетів МЗС

Одним з основних напрямків роботи російської Урядової комісії у справах співвітчизників за кордоном у 2007 році стане сприяння процесам консолідації організацій співвітчизників, істотне поліпшення інформаційної роботи, активізація роботи суб`єктів Російської Федерації, збереження російськомовного простору за кордоном, підтримка російської мови і культури.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті МЗС РФ за підсумками засідання 25 грудня Урядової комісії у справах співвітчизників за кордоном. Засідання пройшло під головуванням міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія ЛАВРОВА.

На засіданні були також детально розглянуті питання про стан співвітчизників у далекому зарубіжжі і підсумки першого етапу реалізації Державної програми зі сприяння добровільному переселенню до Російської Федерації співвітчизників, що проживають за кордоном.

Наступне засідання Комісії заплановане на березень 2007 року.

 

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