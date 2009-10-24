У Єгипті внаслідок зіткнення потягів загинули щонайменше 15 осіб - ЗМІ

Щонайменше 15 осіб загинули і 22 отримали поранення в Єгипті внаслідок зіткнення двох пасажирських потягів в районі міста Ель-Айят на південь від Каїра.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на джерела в службах безпеки.

Рятувальні роботи тривають . Офіційно про причини інциденту не повідомлялося.

Відомо, що сталося лобове зіткнення потягів, один з яких прямував на південь за маршрутом Каїр-Фаюм, інший рухався на північ до єгипетської столиці з міста Асьют в південній частині Єгипту. Очевидці повідомляють про "дуже сильне зіткнення".