У Єгипті внаслідок зіткнення потягів загинули щонайменше 15 осіб - ЗМІ

22:25, 24 жовтня 2009
Світ
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Рятувальні роботи тривають

Щонайменше 15 осіб загинули і 22 отримали поранення в Єгипті внаслідок зіткнення двох пасажирських потягів в районі міста Ель-Айят на південь від Каїра.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на джерела в службах безпеки.

Рятувальні роботи тривають . Офіційно про причини інциденту не повідомлялося.

Відомо, що сталося лобове зіткнення потягів, один з яких прямував на південь за маршрутом Каїр-Фаюм, інший рухався на північ до єгипетської столиці з міста Асьют в південній частині Єгипту. Очевидці повідомляють про "дуже сильне зіткнення".

 

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