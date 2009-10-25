Кількість жертв вибухів у Багдаді перевищила 60 осіб

Кількість жертв двох вибухів, що пролунали в центрі іракської столиці, збільшилися до 62, 158 поранені, повідомляє Reuters з посиланням на представників місцевої поліції.

Раніше повідомлялося про 40 загиблих і 70 поранених.

За інформацією державного телебачення Іраку, вибухи прогриміли в неділю біля будинку канцелярії губернатора Багдада та міністерства юстиції. За попередніми даними, вибухові пристрої були закладені в припаркованих автомобілях. До обох будинків нині підтягуються наряди протипожежної служби і карети "швидкої допомоги".

Імовірно, бомби були приведені в дію терористами-смертниками, проте досі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за інциденти.

Як повідомляло у свою чергу агентство Франс Пресс, перший вибух стався о 9.30 за місцевим часом, а буквально за кілька хвилин прогримів другий.

РІА "Новости"