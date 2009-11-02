Словаччина закрила два прикордонні переходи з Україною

Влада Словаччини у понеділок закрила два з п`ятьох прикордонних переходів на словацько-українському кордоні з огляду на посилення епідемії грипу в Україні, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Франс Пресс.

Міністр внутрішніх справ Роберт Калінак оголосив на прес-конференції про закриття переходів між населеними пунктами Вельке Слеменце і Малі Селменці, а також Убла і Малий Березний. А також не виключив, що в разі подальшого погіршення епідеміологічної обстановки в Україні Словаччина закриє решту три переходи.