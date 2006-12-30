У Лівії оголошений триденний траур по Хусейну

Уряд закликає відмінити Ід аль-Адха

У Лівії оголошений триденний траур зв`язку зі стратою екс-диктатора Саддама Хусейна. Спеціальним указом уряд країни розпорядився приспустити прапори. Той же указ закликає відмінити святкування Дня жертвопринесення, одного з найважливіших свят мусульман, передає Associated Press. Лівія виступала проти виконання смертного вироку С.Хусейнові, назвавши судовий процес проти екс-президента Іраку "незаконним".

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