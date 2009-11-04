У Росії підтверджено 3122 випадки грипу А/H1N1

У Росії клінічно підтверджено 3 тис. 122 випадки грипу А/H1N1, 14 випадків із летальним результатом.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві охорони здоров’я та соціального розвитку РФ.

«На сьогоднішній день у Росії клінічно підтверджено 3 тис. 122 випадки грипу А/H1N1, хворіють на нього 1 тис. 200 осіб, 1 тис. 908 осіб одужали. 14 випадків закінчилися летальним результатом. 6% хворих переносять вірус грипу у важкій формі, чверть із них потребують інтенсивної терапії», - йдеться в повідомленні.

Заступник міністра Вероніка СКВОРЦОВА повідомила, що Росія належить до країн із помірним рівнем захворюваності.

«Побоювань із приводу несприятливого сценарію немає. Ми сподіваємося, що нам вдасться уникнути негативного розвитку ситуації. Захворюваність на ГРВІ цього року не вища, ніж у попередні два роки. Отримані дані свідчать і про те, що смертність від грипу A/H1N1 перебуває на рівні смертності від сезонного грипу», - підкреслила В.СКВОРЦОВА.

Вона зазначила, що Міністерством охорони здоров’я та соціального розвитку Росії введено щотижневий моніторинг захворюваності на грип і ГРВІ у зв`язку з сезонним підйомом захворюваності. Це дозволить розуміти реальну ситуацію із захворюваністю і своєчасно контролювати її, а результати моніторингу публікуватимуться щотижня.

Зокрема, моніторинг проводитиметься: за випадками захворювання на ГРВІ, грип, зокрема грип A/H1N1, окремо за випадками захворювань із важкими ускладненнями й окремо за групами ризику – діти і вагітні жінки.

За словами В.СКВОРЦОВОЇ на 2 листопада 2009 року найбільш напружена ситуація із сезонним грипом зареєстрована в суб`єктах Далекосхідного федерального округу. З 9 суб`єктів округу епідемічний поріг захворюваності на грип і ГРВІ по сукупному населенню перевищено в 7 (окрім Магаданської області й Чукотського автономного округу). В суб`єктах скасовано масові заходи, додала вона.