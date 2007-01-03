Новий Генеральний секретар ООН приступив до роботи (фото)

Із заклику до колективних дій по врегулюванню численних міжнародних криз почав перший день на посту Генерального секретаря ООН Пан Гі МУН.

Як передає ІТАР-ТАРС, вранці у вівторок 62-річний південнокорейський дипломат прибув до штаб-квартири ООН на Іст-рівер і під аплодисменти співробітників пройшов всередину повз почесну варту.

"Я починаю виконання своїх обов`язків в умовах тривожної міжнародної обстановки - Дарфур, Близький Схід, Ліван, Іран, Ірак, Північна Корея, багато інших криз, що викликають занепокоєння, вимагають колективних дій", - сказав Пан Гі МУН журналістам. "Жодна країна, яка б могутня вона не була, не в змозі впоратися з ними самостійно", - попередив він.

Журналістів цікавила реакція нового Генсека на страту Саддама Хусейна. Пан Гі МУН заявив, що колишній іракський президент винний у серйозних і жорстоких злочинах проти свого народу. "Ми не повинні забувати про жертви його злочинів", - підкреслив він. Разом з тим Генсек додав, що питання про існування інституту страти - справа кожної окремої держави. Буквально днями спецпредставник генерального секретаря в Іраку Ашраф КАЗІ заявив, що "ООН, грунтуючись на принципі шанування права на життя, продовжує виступати проти страти навіть у разі скоєння військових злочинів, злочинів проти людяності і геноциду".