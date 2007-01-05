США готують закон на підтримку енергетичної незалежності України і Грузії

У перший день роботи конгресу США нового скликання дев`ять сенаторів внесли в сенат законопроект під назвою "Акт про енергетичну дипломатію і безпеку", одним із положень якого є підтримка прагнення молодих демократій, зокрема України і Грузії, до енергетичної незалежності.

Як повідомили РІА “Новости” в секретаріаті сенату, співавторами законопроекту виступили новий голова сенатського комітету у закордонних справах сенатор-демократ Джозеф БАЙДЕН, колишній голова цього комітету, що став заступником Дж.БАЙДЕНА, сенатор-республіканець Ричард ЛУГАР, а також сенатори-республіканці Чак ХЕГЕЛ, Норм КОУЛМАН, Олімпія СНОУ, Леррі КРЕЙГ, сенатори-демократи Мері ЛЕНДРЮ, Кен САЛАЗАР, а також незалежний сенатор Джозеф ЛІБЕРМАН.

"Необхідно просувати демократію в глобальному масштабі за допомогою партнерств із зарубіжними урядами, особливо з урядами молодих демократій, таких як Україна і Грузія, в їхніх зусиллях зі зниження залежності від імпорту нафти і газу", - зазначається в законопроекті.

У документі наголошується, що "енергетична безпека є пріоритетом для урядів багатьох зарубіжних держав і відіграє все більш центральну роль у взаємовідносинах уряду США з іноземними урядами".

У законопроекті також зазначається, що запаси нафти і газу сконцентровані в невеликому числі країн. "Доступ до поставок нафти і газу залежить від політичної волі країн-виробників", і "суперництво між урядами за доступ до запасів нафти і газу може привести до політичного, економічного і збройного конфлікту", наголошується в документі.

"Країни - експортери нафти різко збільшили свої доходи за рахунок збільшених глобальних цін, що підсилило можливості ряду цих держав діяти в такій манері, яка загрожує глобальній безпеці", - йдеться в документі.

Законопроект виводить питання енергетичної безпеки США в розряд основних пріоритетів американської дипломатії на міжнародній арені, вводить в структурі держдепартаменту посаду координатора з питань міжнародної енергетики з прямим підпорядкуванням держсекретарю. Документ передбачає реалізацію ряду міжнародних ініціатив, включаючи вироблення міжнародного механізму швидкого реагування на енергетичні кризи, домовленості з урядами Китаю і Індії з питання про створення міжнародних стратегічних запасів нафти, а також створення форуму з енергетичного співробітництва за участю держав західної півкулі - США, Канади і зацікавлених країн Латинської Америки.

Наголошуючи на важливості міжнародної співпраці у сфері енергетики, документ передбачає також, що держсекретарю і міністру енергетики США буде доручено "негайно створити або розширити стратегічні енергетичні партнерства з урядами держав, які є найбільшими постачальниками або споживачами енергії".

При цьому в законопроекті наголошується, що в такій співпраці зі США не можуть брати участь "держави, яким не дозволено одержувати американську економічну або військову допомогу".