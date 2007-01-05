Як Мінськ відповів Вашингтону

Міністерство закордонних справ Білорусі вважає, що офіційний представник Державного департаменту США Шон МАККОРМАК не компетентний у питанні введення білоруською стороною мит на транзит російської нафти.

Про це УНІАН заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Андрій ПОПОВ.

«По-перше, американський представник, судячи з усього, зовсім не компетентний у питаннях, які намагається коментувати. Звідси очевидна плутанина й перевертання всієї теми «з ніг на голову». Крім того, висловлювання офіційного представника Держдепу США явно вказують на надмірну штампованість його мислення. Як наслідок, він досить незграбно переносить ці штампи на енергетичну тематику», - сказав А.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, офіційний представник Державного департаменту США Ш.МАККОРМАК на брифінгу у Вашингтоні 4 січня виступив на боці Росії в питанні введення Білоруссю мит на транзит російської нафти. «Очевидно, що минула практика білоруського режиму була спрямована на отримання прибутку від продажу російської нафти. Зараз білоруський уряд намагається утримати цей прибуток при експорті очищеної нафти – і це ще один приклад гнилої суті цього режиму. Вони використовують ці ресурси для особистого збагачення людей з оточення ЛУКАШЕНКА», - сказав Ш.МАККОРМАК.