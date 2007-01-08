Прем`єр-міністр Казахстану подав у відставку

Прем`єр-міністр Казахстану Даніал АХМЕДОВ подав заяву про відставку. Як передає РІА «Новости», про це повідомило джерело в уряді республіки. "Прем`єр сьогодні подав у відставку", - сказав співбесідник агентства.

Згідно із законодавством Казахстану відставка прем`єра означає відставку всього уряду.

За даними джерела, Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ прийняв відставку прем`єр-міністра республіки.

Президент має внести на затвердження спільного засідання палат парламенту кандидатуру нового глави уряду.