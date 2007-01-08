Єврокомісія вимагає пояснень від Росії і Білорусі

Єврокомісія зажадала від Росії і Білорусі термінового пояснення причин, через які зупинено поставки нафти з Росії до Польщі і інших країн ЄС. Як повідомляє «Газета.ru», про це заявив європейський комісар з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС.

«Ми зв`язалися з російською і білоруською владою і зажадали негайного і детального пояснення цього перебою», - відзначив він.

Він також повідомив, що нормальним поставкам нафти до ЄС зараз ніщо не загрожує, проте комісія вживе превентивних заходів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Польща повідомила, що російська нафта перестала надходити до країни по нафтопроводу "Дружба", який проходить через Білорусь.

Водночас, за даними прес-секретаря МЗС Білорусі Андрія ПОПОВА, республіка не припиняла прокачування нафти територією країни транзитом до третіх держав і тиск на вході нафтопроводу "Дружба" на території Білорусі було знижено не з вини білоруської сторони. За даними інших джерел, прокачування російської нафти у напрямку Польщі, Німеччини не здійснюється за розпорядженням концерну "Білнафтохім".

Сьогодні ж керівник «Транснафти» Семен ВАЙНШТОК сказав, що Білорусь з 6 січня незаконно відбирає російську нафту з нафтопроводу, призначену для Західної Європи.