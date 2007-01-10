Росія завдає удару у відповідь

Вже в лютому Росія має намір оподаткувати імпортним митом білоруські товари у відповідь на введене Білорусією мито за транзит російської нафти, пише в середу газета "Відомості".

Як розповіло виданню джерело у Білому домі, найближчими днями буде підготовлений пакет економічних заходів, що включає введення мит для білоруських товарів, які в даний час ввозяться по нульовій ставці.

Обмеження вже торкнулися білоруського цукру, на ввезення якого до Росії за розпорядженням уряду від 29 грудня 2006 року встановлений митний збір. За словами джерела газети, з лютого до цукру можуть додатися м`ясо і субпродукти, молоко і молокопродукти, телевізори і меблі. Таким чином, митами буде обкладено продукцію, що становить понад половину білоруського експорту до Росії (6 мільярдів доларів в грошовому еквіваленті).

Здійснити всі ці дії дозволяє закон "Про спеціальні економічні заходи", підписаний Володимиром Путіним 30 грудня 2006 року, нагадують "Відомості". Закон дозволяє голові держави вводити санкції, якщо необхідна "невідкладна реакція на міжнародно-протиправні діяння або недружні дії іноземної держави або її органів і посадовців". Згідно документу, президент може тимчасово заморожувати економічні програми і військово-технічну співпрацю, згортати зовнішньоекономічні і фінансові операції, змінювати митні збори.

Джерело газети в Білому домі визнало, що ці заходи фактично стануть тимчасовим розривом митного союзу з Білорусією, проте іншого рішення проблеми чиновники поки не придумали.

Лента.ру