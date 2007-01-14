У Білорусі проходять вибори депутатів місцевих рад

У Білорусі сьогодні проходять вибори до місцевих рад депутатів, повідомляє РБК. Вибори відбудуться в один тур. Буде обраний той кандидат, за якого проголосує проста більшість громадян. Вибори будуть визнані такими, що відбулися, якщо в голосуванні візьмуть участь більше 50% виборців від загального списку.

В ході виборів має бути сформовано 1 тис. 581 місцевих рад, обрано більш як 22,5 тис. депутатів рад різних територіальних рівнів.

Фінансування витрат з підготовки і проведення виборів здійснюється радою міністрів РБ за рахунок коштів республіканського бюджету.