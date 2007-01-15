В Ірак прибули додаткові підрозділи армії США

У столицю Іраку сьогодні прибули додаткові підрозділи американських військовослужбовців, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на заяву командувача силами США в Іраку Джорджа КЕЙСІ.

"Частини першої групи вже тут", - сказав генерал на прес-конференції. Він не став коментувати терміни початку нової операції в Багдаді, але підтвердив, що до Багдада вже прибули 4 тис. із 17,5 тисяч військовослужбовців, які служитимуть у столиці.

Минулого тижня глава Білого дому Джордж БУШ оголосив про направлення в Ірак додатково понад 21 тисячу американських військовослужбовців, з яких 17,5 тисяч попрямують у столицю країни, а інші будуть дислоковані в провінції Анбар, котра, за словами Президента США, є опорною базою для "Аль-Каїди".