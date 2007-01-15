До саміту великої вісімки в Німеччині будують паркан за 12,5 млн. євро
17:41, 15 січня 2007Світ
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Висота - 2,5 метра, довжина - 12 км
В Німеччині розпочалося будівництво огорожі навколо місця проведення саміту лідерів держав “Великої вісімки”.
Про це повідомляє сьогодні французьке інформаційне агентство “Франс Прес”.
Згідно з повідомленням, вартість будівництва огорожі довжиною 12 км та висотою 2,5 метри становитиме 12,5 млн. євро.
Самміт голів держав-учасниць “великої вісімки” відбудеться 6-8 червня у німецькому місті Хайлігендам (Heiligendamm) на півночі країни.
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