До саміту великої вісімки в Німеччині будують паркан за 12,5 млн. євро

Висота - 2,5 метра, довжина - 12 км

В Німеччині розпочалося будівництво огорожі навколо місця проведення саміту лідерів держав “Великої вісімки”. Про це повідомляє сьогодні французьке інформаційне агентство “Франс Прес”. Згідно з повідомленням, вартість будівництва огорожі довжиною 12 км та висотою 2,5 метри становитиме 12,5 млн. євро. Самміт голів держав-учасниць “великої вісімки” відбудеться 6-8 червня у німецькому місті Хайлігендам (Heiligendamm) на півночі країни.

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