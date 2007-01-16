Росія чекає от-от теракту на транспорті

Микола Патрушев

Національний антитерористичний комітет РФ одержав від зарубіжних колег інформацію про підготовку диверсійно-терористичного акту на російському наземному транспорті і в метрополітені.

За словами представника Федерального оперативного штабу (ФОШ), інформація про підготовлений теракт перевіряється. Керівник ФОШ Микола Патрушев віддав вказівки оперативним штабам суб`єктів федерації і членам ФОШ привести антитерористичні сили і засоби в стан підвищеної готовності, активізувати оперативно-розшукову діяльність, а також вжити посилених попереджувально-профілактичних заходів.

З огляду на отриману інформацію, ФОШ рекомендує керівникам підприємств, зайнятих у сфері транспортних пасажирських перевезень, "забезпечити належне виконання заходів із забезпечення безпеки населення", заявив співрозмовник агентства.

Штаб також звернувся до громадян з проханням поставитися до повідомлень про терористичну загрозу "з розумінням", а також "підвищити рівень пильності, надати необхідне сприяння правоохоронним структурам і в разі виявлення тривожних ознак своєчасно інформувати органи безпеки і правопорядку". Телефон довіри ФСБ Росії - 8(495) 914-2222.

Тим часом, інформації про конкретний зміст загрози або про ймовірне місце здійснення теракту не надходило. Також не повідомлялося, спецслужби якої держави інформували російських колег про підготовлений злочин.

Лента.ру