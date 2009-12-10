Україну зобов`язали виплатити 7 тисяч євро білоруському опозиціонеру

Європейський суд з прав людини у Страсбурзі на своєму сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення у справі "Коктиш проти України", констатувавши порушення державою Україна ст. 3 (заборона нелюдського чи принизливого поводження), ст. 5 (право на свободу та особисту недоторканість) та ст. 13 (право на ефективні засоби судового захисту) Європейської конвенції з прав людини.

Як поінформували УНІАН у прес-службі Європейського суду, заявник - білорус Ігор КОКТИШ - зараз утримується в Сімферопольському слідчому ізоляторі №15.

У Білорусі І.КОКТИШ був одним із лідерів молодіжного неформального руху. У грудні 2001 року білоруська влада порушила проти нього кримінальну справу за обвинуваченням у вбивстві та пограбуванні, але суди двох інстанцій не знайшли достатньо доказів і звільнили його з-під варти. Після цього І.КОКТИШ, побоюючись подальших переслідувань, у червні 2002 року переїхав до України, одружився і оселився у Житомирі. Втім, статусу біженця українська сторона йому не надала.

Як розповіла УНІАН дружина І.КОКТИША Ірина ТЮТЮННИК, в Україні її чоловік ні від кого не ховався, а офіційно зареєструвався в Житомирській паспортній службі. З дружиною І.КОКТИШ створив групу "Ендорфіни", співав і грав на гітарі. З часом група записала альбом "Препарат SEXИН", стала укладати договори з музичними компаніями, найняла продюсера. І.КОКТИШ працював на житомирських телерадіокомпаніях.

У той же час, коли І.КОКТИШ на останніх президентських виборах в Білорусі відкрито підтримав опозиційного кандидата Олександра МІЛІНКЕВИЧА, кримінальну справу було поновлено Верховним судом Білорусі. Як з’ясувалося пізніше, І.КОКТИШ розшукувався з 2002 року тамтешніми правоохоронцями і був затриманий у Севастополі 27 червня 2006 року групою невідомих осіб у цивільному, після чого поміщений до СІЗО в очікуванні екстрадиції. Затриманий скаржився на погані умови утримання в слідчому ізоляторі.

І.КОКТИШ звернувся до Європейського суду з прав людини, просячи не допустити його екстрадиції до Білорусі, у якій єдиній із країн Європи залишилася смертна кара, а також зобов’язати Україну звільнити його із СІЗО.

У липні 2007 року прокуратура Білорусі надала запевнення, що у разі екстрадиції до І.КОКТИША не буде застосовуватися покарання у вигляді смертної кари, тортур чи дискримінації і що йому буде гарантовано право на справедливий суд та - в разі необхідності - буде надана медична допомога.

У жовтні 2007 року Європейський суд з прав людини заборонив державі Україна здійснювати екстрадицію І.КОКТИША до Білорусі. Як зазначила представник І.КОКТИША в Європейському суді з прав людини Айгуль МУКАНОВА, відповідно до міжнародних норм, країна, в якій заборонена смертна кара, не має права екстрадувати людину до країни, де така кара існує. Крім того, за словами А.МУКАНОВОЇ, в Україні немає законодавчих норм, які б дозволяли тримати під вартою людину, яка очікує екстрадиції. Однак у травні 2008 року севастопольський суд заборонив звільняти І.КОКТИША з СІЗО.

У своєму сьогоднішньому рішенні Європейський суд з прав людини вказав на порушення державою Україна стосовно І.КОКТИША одразу декількох статей Європейської конвенції з прав людини, зобов`язавши країну виплатити йому 7 тис. євро компенсації.