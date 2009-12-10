На «Аріані» не працює один із двигунів

Службі зовнішньої розвідки висловлюють сподівання, що за 5-7 днів «Аріана» своїм ходом дійде до найближчого безпечного порту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

За його словами, зараз тривають регламентні роботи щодо відновлення життєдіяльності судна, ремонту двигунів і навігаційних систем, забезпечення його пальним, питною водою, продуктами харчування, медикаментами.

Водночас М.МАЛОМУЖ сказав, що за інформацією, яку має спецслужба, один з двигунів «Аріани» не працює.

«Враховуючи, що за таких умов судно буде йти зі швидкістю близько 4 вузли на годину, воно може дістатися найближчого безпечного порту через 5-7 днів», - сказав М.МАЛОМУЖ.