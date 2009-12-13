У Китаї селянин влаштував бійню у рідному селі: 12 жертв

Китайська поліція затримала селянина, котрий влаштував у суботу в рідному селі бійню, жертвами якої стали 12 чоловік.

Як повідомляє NEWSru з посиланням на агентство «Сіньхуа», 34-річний житель селища Гаомін (центральнокитайська провінція Хунань) на ім`я ЛЮ Айбін був спійманий в результаті широкомасштабної поліцейської операції, в якій взяли участь близько тисячі правоохоронців.

Він підозрюється в тому, що напередодні вранці з невстановлених поки що причин розстріляв з мисливської рушниці 12 чоловік віком від 6 до 68 років, серед яких були його батько і деякі інші родичі, тяжко поранив ще двох, після чого підпалив 6 сільських будинків і зник у невідомому напрямку.

Встановлено, що два місяці тому ЛЮ Айбін повернувся із сусідньої південної провінції Гуандун, куди виїжджав на заробітки. За наявною інформацією, раніше в нього було діагностовано серйозний розлад психіки. Поліція продовжує розслідування причин і подробиці трагедії.