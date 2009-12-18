Перші жертви суворої зими в Європі

09:18, 18 грудня 2009
Світ
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П‘ятеро поляків загинули від переохолодження 

П‘ятеро поляків загинули від переохолодження  за останню добу.

Снігопади й 16 градусів морозу практично паралізували міста – погано ходить громадський транспорт, потяги  та літаки відстають від графіків, на автомобільних дорогах сталося понад 100 аварій. В інших європейських країнах ситуація не така трагічна, але доволі напружена. У Нідерландах водії й працівники служб доставки  змушені кидати транспорт  на дорогах і йти  далі пішки. Французи насолоджуються мальовничим передріздвяним видовищем. У Парижі  сніг –  не часто випадає.  Він прикрасив історичні пам‘ятки та зробив слизькими  тротуари. На південному заході  Франції можливі відключення струму через зледеніння ліній електропередач. Подібна ситуація й у Бельгії та Великобританії. А в Росії стовпчик термометра опустився до 27 градусів морозу. Але там до таких зим звикли.

ICTV

 

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