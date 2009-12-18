Перші жертви суворої зими в Європі

П‘ятеро поляків загинули від переохолодження за останню добу.

Снігопади й 16 градусів морозу практично паралізували міста – погано ходить громадський транспорт, потяги та літаки відстають від графіків, на автомобільних дорогах сталося понад 100 аварій. В інших європейських країнах ситуація не така трагічна, але доволі напружена. У Нідерландах водії й працівники служб доставки змушені кидати транспорт на дорогах і йти далі пішки. Французи насолоджуються мальовничим передріздвяним видовищем. У Парижі сніг – не часто випадає. Він прикрасив історичні пам‘ятки та зробив слизькими тротуари. На південному заході Франції можливі відключення струму через зледеніння ліній електропередач. Подібна ситуація й у Бельгії та Великобританії. А в Росії стовпчик термометра опустився до 27 градусів морозу. Але там до таких зим звикли.

ICTV