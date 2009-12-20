Напад на Берлусконі підвищив його рейтинг

Після нападу на прем`єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі кількість громадян, які позитивно оцінюють його діяльність зросла і перевищила 50 відсотків. Про це повідомляє Reuters з посиланням на результати соціологічного дослідження, оприлюднені в газеті Corriere della Sera.

Якщо у середині листопада його підтримували 48,6 відсотків італійців, то після виписки з лікарні в симпатіях до прем`єра зізналися 55,9 відсотків опитаних. При цьому соціологи зазначили, що основний приріст відбувся за рахунок молоді та віруючих католиків.

Натомість, згідно з дослідженням, від 20 до 25 відсотків італійців вітали вчинок психічно хворого Массімо Тарталья. Вони вважають, що Берлусконі "становить небезпеку" для країни.

Напад на прем`єр-міністра Італії відбувся 13 грудня в Мілані, після його виступу на Соборній площі. Тарталья кинув в голову Берлусконі сувенірну фігурку міланського собору. З переломом носа та пошкодженням зубів прем`єр був госпіталізований і виписаний тільки 17 грудня.

Затриманий на місці злочину Тарталья заявив, що його вчинок не мав політичного підґрунтя. Наступного дня після нападу він написав Берлусконі лист з вибаченнями. Злочинцеві, який страждає на психічний розлад, загрожує до п`яти років ув’язнення.

Лента.ру