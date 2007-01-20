Російські олігархи бойкотують курорт Куршевель

Французи, схоже, забули кардинальний урок своєї історії: провокувати росіян собі дорожче, пише Daily Telegraph.

Образившися на арешт олігарха Михайла Прохорова, проведений минулого тижня в Куршевеле в ході розслідування мережі організованої злочинності, пов`язаної з проституцією, російські багачі бойкотують ексклюзивний курорт на знак протесту проти поведінки влади.

Мешканці Рубльовки, найбагатшого району Москви, оголосили про це в листі в російські ЗМІ. В результаті скасовано близько 90% попереднього бронювання на березневі канікули, заявили вони.

Дія на гірськолижне життя Куршевелю буде величезною. Зухвалі витрати російських клієнтів Куршевелю дуже змінили курорт. Вечірки олігархів Романа Абрамовича і Володимира Потаніна увійшли до легенд унаслідок своєї екстравагантності.

Хоча Прохорова, що займає 89-е місце в списку найбагатших людей світу, через чотири дні звільнили, не пред`явивши звинувачень, багато росіян сказали, що їх незадоволення снобістським ставленням французів до того, що вони вважають грубістю росіян, росте. Втім, збитки Куршевелю можуть обернутися прибутком Аспену. Представники російської еліти тепер планують проводити канікули на ексклюзивному курорті в Колорадо, де вони зможуть звести знайомство з найбільшими зірками Голлівуду.

Inopressa