У Москві розігнали мітинг на захист Конституції Росії

Увечері в четвер на Тріумфальній площі в Москві було затримано, за різними даними, від 30 до 50 осіб. Частина з них прийшла вимагати дотримання 31-ої статті Конституції Росії, яка гарантує свободу мирних зібрань, проте міліція затримала й декількох перехожих, які брали участь у народних гуляннях, передає Lenta.ru. За повідомленням низки ЗМІ, співробітники правоохоронних органів поводилися з громадянами особливо жорстко, а главу Московської Гельсінської групи Людмилу АЛЕКСЄЄВУ мало не збили з ніг.

Затриманих було доставлено до відділень міліції, де на них склали протоколи про адміністративні правопорушення. Пізніше всіх було відпущено.

Прес-служба Адміністрації США в ніч на п`ятницю розповсюдила повідомлення, в якому висловила занепокоєння у зв`язку з інформацією про те, що московська влада не дозволила громадянам реалізувати 31 грудня право на мирні зібрання.

"Зокрема, США з тривогою відзначають затримання протестувальників, зокрема видатної правозахисниці Людмили АЛЕКСЄЄВОЇ, і повідомлення про неналежне поводження з тими, хто міститься під вартою", - сказано в прес-релізі.

Свобода слова і свобода зборів є загальнолюдськими правами, які уряди будь-якої країни повинні захищати і визнавати, додали в Білому домі.